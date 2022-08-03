Нью-Йорк, США, , 11:07 — REGNUM Телеканал FX назвал сроки премьеры 11 сезона сериала-антологии «Американская история ужасов». Об этом 3 августа сообщает портал Deadline.

Ужас Vsluh.net

Пока телекомпания не назвала точную дату выхода первого эпизода продолжения шоу, но глава FX Джон Ландграф во время выступления в рамках пресс-тура сообщил, что поклонники смогут увидеть новые серии осенью 2022 года. Отметим, что в рамках контракта авторы проекта должны выпустить 13 сезонов.

Напомним, первые два эпизода десятого сезона «Американской истории ужасов» вышли на FX и потоковом сервисе Hulu 26 августа 2021 года. Сезон был разделён на две части, финальную серию поклонники сериала увидели 21 октября 2021-го.

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