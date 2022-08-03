Атланта, США, , 11:08 — REGNUM Авторы сериала «Атланта» раскрыли дату выхода заключительного сезона. Об этом 2 августа сообщило издание Variety.

Сериал «Атланта» Скриншот YouTube

Так, премьера четвёртого сезона намечена на 15 сентября 2022 года на телеканале FX. Помимо даты выхода, в Сеть также выложили новый трейлер, в котором показано возвращение главных героев в родной город Атланту (США) в финальных эпизодах.

Напомним, премьера первого сезона «Атланты» состоялась в 2016 году. Главные роли в шоу исполняют Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд и Зази Битц.

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