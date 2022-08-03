Якутск, 3 августа 2022, 11:13 — REGNUM Жители Якутии Александр Гундарев, Максим Колодезников и Андрей Ощепков погибли в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса. Об этом написал 3 августа в своём телеграм-канале мэр столицы республики Евгений Григорьев.
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Он выразил соболезнования родителям, жёнам, детям, родным и близким, сослуживцам погибших военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня глава Якутии Айсен Николаев рассказал о том, что в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса погибли одиннадцать якутян.