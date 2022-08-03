Якутск, , 11:13 — REGNUM Жители Якутии Александр Гундарев, Максим Колодезников и Андрей Ощепков погибли в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса. Об этом написал 3 августа в своём телеграм-канале мэр столицы республики Евгений Григорьев.

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«Настоящие мужчины, защитники, воины, стоявшие на страже интересов Родины, погибли как герои, оставив после себя светлую память и спасенные жизни мирных жителей Донбасса. Их имена стали символом мужества, доблести и патриотизма для всех нас. Спасибо родителям, за воспитание достойных сыновей своего народа!» — написал глава города.

Он выразил соболезнования родителям, жёнам, детям, родным и близким, сослуживцам погибших военнослужащих.

«Вечная память героям-защитникам Отечества!» — сказал также Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня глава Якутии Айсен Николаев рассказал о том, что в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса погибли одиннадцать якутян.