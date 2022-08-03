Нейпьидо, , 11:06 — REGNUM Позиция Мьянмы в отношении украинского кризиса ответственная и взвешенная — его первопричиной в Нейпьидо считают желание Запада навязывать всем свою волю. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Флаг Мьянмы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В том, что касается ситуации на Украине, Мьянма занимает взвешенный, ответственный подход, прекрасно понимая причины того, что сейчас происходит», — сказал российский министр.

Эти причины, добавил он, связаны в первую очередь с желанием Запада всем диктовать свою волю. Запад стремится пользоваться вседозволенностью везде в мире.

Лавров также рассказал, что обсудил со своим мьянманским коллегой координацию подходов Москвы и Нейпьидо на международной арене. Российская сторона подтвердила высокую оценку позиций, которые отстаивает Мьянма. В их числе безусловное уважение принципа суверенного равенства государств.

Читайте также: Глава МИД Мьянмы поблагодарил Россию за поддержку