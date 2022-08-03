Москва, , 11:05 — REGNUM США не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он предатель по натуре, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

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«Единственное на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского «Града на холме», так это на предательство интересов Украины и её народа ради победы США над Россией — единственным естественным союзником славянского, православного украинского народа», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

По его убеждению, не доверяют Зеленскому в Белом доме и на Капитолии «за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)».

«Отсюда и охрана-то его в Киеве, и англосаксонские спецслужбы не столько защищают заигравшегося в президенты комедианта «от русских» (Москва в отличие от Вашингтона политическими убийствами не грешит), сколько от того, чтоб этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены», — полагает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти США относятся к руководству Украины, включая президента Зеленского, с большим беспокойством и недоверием, чем это принято демонстрировать на публике, пишет The New York Times.