Хабаровск, 3 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Охотское море в Хабаровском крае резидент ТОР «Николаевск» 20 тыс. мальков кеты выпустили в свободное плавание, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Andshel Кета

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15 тыс. мальков выпустили в реку Ныгай и 5 тыс. в реку Корюшка.

В 2020 году на реке Ныгай были разбиты первые палатки и начато строительство рыбоводного завода ООО «ВБР-ТРЕЙД». Уже через год, в июле 2021, были выпущены первые 1200 мальков.

Сейчас строят вторую очередь выше по ручью. Там будет незамерзающий на зиму цех на 60 млн икринок. А выращивать мальков будут с помощью энергии солнца. В планах — переработка рыбы, выпуск консервов, фарша и другой продукции.

«Можно говорить о том, что рыбопромышленники и у нас начали заниматься воспроизводством лососевых видов рыб. Всё это вселяет уверенность, что лосось будет на Нижнем Амуре всегда», — сказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в окрестностях Гагаринского моста в реку Оку выпущена очередная партия стерляди.