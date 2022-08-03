Анкара, , 11:05 — REGNUM Уровень инфляции в Турции в июле 2022 года достиг 79,6% в годовом исчислении, усиливая давление на центральный банк, от которого ждут повышения процентных ставок, несмотря на сопротивление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Financial Times.

Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА REGNUM

Инфляция потребительских цен ускорилась на 2,37% за июль, подняв годовой показатель до 79,6%, сообщило 3 августа государственное статистическое управление.

Эрдоган отвергает общепринятую экономическую концепцию о том, что обуздать инфляцию можно повышением процентных ставок, и настаивает на сохранении ставки центрального банка на уровне 14%, несмотря на самый быстрый за последние десятилетия рост цен.

Некоторые аналитики и оппозиционные партии считают, что фактический уровень инфляции выше, чем официальные данные. За последние три года индекс потребительских цен в Турции в большинстве случаев оставался двузначным.

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