Анкара, 3 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Турции в июле 2022 года достиг 79,6% в годовом исчислении, усиливая давление на центральный банк, от которого ждут повышения процентных ставок, несмотря на сопротивление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Financial Times.

Рыжкова Анна ИА REGNUM Турецкая лира

Инфляция потребительских цен ускорилась на 2,37% за июль, подняв годовой показатель до 79,6%, сообщило 3 августа государственное статистическое управление.

Эрдоган отвергает общепринятую экономическую концепцию о том, что обуздать инфляцию можно повышением процентных ставок, и настаивает на сохранении ставки центрального банка на уровне 14%, несмотря на самый быстрый за последние десятилетия рост цен.

Некоторые аналитики и оппозиционные партии считают, что фактический уровень инфляции выше, чем официальные данные. За последние три года индекс потребительских цен в Турции в большинстве случаев оставался двузначным.