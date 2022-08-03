Донецк, , 11:02 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча webandi

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Кировском районе Донецка погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские вооружённые формирования 87 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.