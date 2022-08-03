Уфа, 3 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Материалы дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Иглинском районе Башкирии, в результате которого погибла женщина и пострадали несовершеннолетние, могут передать следователям. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Sledcom.ru Следователь

Сообщается, что следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материалов по факту этого смертельного дорожно-транспортного происшествия.

По предварительной информации, днем 2 августа 2022 года на 1547 км автотрассы М5 Самара — Уфа — Челябинск столкнулись автомобиль Renault KAPTUR с грузовиком MAN и автомобилем LIFAN, которые ехали во встречном направлении.

«В результате ДТП от полученных телесных повреждений водитель LIFAN скончалась на месте происшествия, водитель Renault KAPTUR, а также пятеро пассажиров обоих легковых автомобилей, в том числе четверо несовершеннолетних 2006, 2010, 2012 и 2014 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данному факту сотрудниками Иглинского межрайонного следственного отдела было принято решение ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов по факту этого ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.