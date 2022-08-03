Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии выросла на 85% за две недели
Ижевск, 3 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. За последние две недели июля рост заболеваемости ковидом в Удмуртии составил 85% по отношению к первой половине месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска по итогам заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
Подчеркивается, что увеличение количества заболевших наблюдается во всех возрастных группах, но особенно выросли показатели заболеваемости среди детей и граждан старше 60 лет.
В мэрии напомнили, что самой действенной мерой профилактики является вакцинация.
Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в республике подтвердили 168 355 случаев заражения коронавирусом, из них 56 — за минувшие сутки. Кроме того, впервые с 4 июня в республике был зарегистрирован летальный случай среди пациентов с коронавирусом.