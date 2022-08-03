Москва, 3 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В настоящее время на российском рынке недвижимости сохраняется выжидательная позиция продавцов и покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Застройщики пока учитывают трудности и не спешат с новыми проектами, а на старые часто предоставляют скидки и промоакции, — сказал он. — Но в какой-то момент предложение сократится до уровня сохранившегося спроса и даже ниже его. Это сценарий, реализовавшийся в прошлые кризисы. В этом случае рынок достигает нижней точки падения, что через большее или меньшее время должно привести к росту цен в условиях имеющегося или возрастающего уровня спроса. На сегодня понятно, что потребность в жилье никуда не исчезла, миграционные потоки из регионов и ближнего зарубежья в города-миллионники остаются долгосрочным трендом, что говорит о существенном потенциальном спросе, который при благоприятных обстоятельствах найдет свое воплощение на рынке. И если рынок начнет расти, то этот рост будет самоподдерживаться — покупатели в какой-то момент начнут торопиться, чтобы купить сегодня, а не завтра. Турбулентность на российском рынке недвижимости осенью сохранится, что не исключает роста цен на отдельных сегментах, например в части районов Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока или Сочи, где спрос может превысить предложение».

Пока же, по словам, Цыганова, в целом на рынке сохраняется выжидательная позиция продавцов и покупателей.

«Первые не торопятся продавать или начинать новые строительные проекты, а вторые рассчитывают на дальнейшее снижение цен. Косвенно это подтверждается ростом доли альтернативных сделок, в которых минимально используются свободные средства», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов рассказал, как в РФ может упасть спрос на квартиры.