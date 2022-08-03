Казань, 3 августа 2022, 11:01 — REGNUM До конца 2022 года в Татарии планируют завершить строительство 81 электрозарядной станции. Об этом сообщил заместитель генерального директора по технологическому присоединению «Сетевой компании» Вадим Лукин.
«У нас уже установлено 14 электрозарядных станций, которые мы постарались локализовать на основных магистралях, но к концу года мы планируем довести их число до 95», — цитирует «Татар-информ» спикера.
Со слов Лукина, новые станции позволят быстро зарядить электромобили.
ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в одном из дворов города Казани появилась первая электрозаправка.
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