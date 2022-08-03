Чебоксары, , 11:00 — REGNUM На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, в первый день соревнований разыграли 11 комплектов наград и установили ряд рекордов, которые были поставлены ранее на национальных чемпионатах. Всего предстоит разыграть 44 комплекта наград, сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта Чувашии.

2 августа 2022 года. Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах https://cap.ru/

Стартовал национальный чемпионат с рекорда в ходьбе на 10 тыс. метров у мужчин. Вице-чемпион мира Василий Мизинов (Челябинская область) побил прежний рекорд России с результатом в 38:14.24. Предыдущее достижение на национальном чемпионате установил в 2000 году Виктор Бураев (38:46.4). У женщин чемпионкой страны стала Рейхан Каграманова (Мордовия, Кемеровская область).

В беге на 5000 метров победил Владимир Никитин (Москва, Пермский край), установив рекорд чемпионатов страны (13:15.50), среди женщин первой пришла Светлана Аплачкина.

В беге на 100 метров с барьерами лучшими стали Ирина Болдырева (Московская область) и Сергей Шубенков (Московская, Алтайский край), в гладком беге на 100 метров чемпионат выиграли Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) и Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область).

В секторе метания молота чемпионкой России победила Софья Палкина (Подмосковье, Самарская области), среди мужчин этот титул выиграл Валерий Пронкин (Москва, Нижегородская область).

Анжелика Сидорова, которая ранее также представляла Чувашию, а теперь выступает за Москву, взяла «золото» в прыжках с шестом. Она преодолела 4,91 метра, побив рекорд Елены Исинбаевой (4,9), установленный в 2016 году на национальном чемпионате. Отметим, что на мировых соревнованиях Исинбаевой преодолевала 5-метровую отметку.

Как сообщало ИА REGNUM, 103-й чемпионат России по лёгкой атлетике открылся 2 августа на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В соревнованиях ожидается участие более 900 спортсменов из 80 регионов страны. Зрители увидят выступления не только молодых спортсменов, но и известных атлетов.

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