Бухарест, , 10:59 — REGNUM Ограниченный контингент военно-воздушных сил Канады прибывает в Румынию для прохождения постоянной службы в рамках специальной программы НАТО. Об этом 3 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальным данным, соответствующий мандат для канадского отряда вступает в силу 4 августа текущего года. Предполагается, что указанная миссия будет выполнять функции воздушной полиции Североатлантического альянса в течение ближайших четырёх месяцев.

Личный состав структуры состоит из 180 человек.

Напомним, в настоящее время на территории Румынии размещены военнослужащие из США, Франции, Великобритании и Италии.