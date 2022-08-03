Кишинёв, , 10:57 — REGNUM Правительство Молдавии обеспечит «доступные» цены на дрова в рамках мер поддержки населения в предстоящий холодный сезон. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба правительства.

Дрова на зиму. 1873

Отмечается, что власти готовятся к полному прекращению поставок газа из России. При этом в любом случае будут приняты меры, чтобы снизить потребление газа не менее чем на 15%.

«В ближайшее время правительство обнародует план мероприятий по обеспечению населения дровами на холодный период 2022–2023 годов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что планируется увеличить объёмы закупки мазута и угля. Малым и средним предприятиям помогут утеплить помещения для экономии на отоплении.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии зависеть от европейских топливных рынков. В августе 2022 года топливо подорожало до $1458 за 1 тыс. кубометров, что стало рекордом для страны.

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