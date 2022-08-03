Воронеж, 3 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Движение троллейбусного маршрута №11 в Воронеже приостановлено с 3 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Цитата из мф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Движение маршрута №11 («ВАСО — Северо-Восточный район (ост. Школа)») приостановили из-за аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе по улице Циолковского. В мэрии пояснили, что контактная сеть будет отключена на период до 10:00 5 августа.

Отметим, что вечером 2 августа в соцсетях появились кадры, снятые на улице Циолковского в Воронеже — на них автомобиль проваливается под асфальт прямо посередине дороги.