Париж, , 10:56 — REGNUM Во Франции снижается нагрузка на больницы, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки в стране выявили 54 519 случаев заражения коронавирусом, ещё 104 человека умерли.

Во Франции госпитализированы 19 792 пациента с COVID-19 против 20 063 днем ​​ранее. Среди них 1180 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение маски в больнице является «необходимостью», настаивает Франсис Беренбаум, заведующий отделением ревматологии в больнице Сен-Антуан в Париже, в то время как в больницах Франции отменили масочный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи во Франции призывают к сохранению масочного режима