Париж, 3 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Во Франции снижается нагрузка на больницы, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки в стране выявили 54 519 случаев заражения коронавирусом, ещё 104 человека умерли.

Во Франции госпитализированы 19 792 пациента с COVID-19 против 20 063 днем ​​ранее. Среди них 1180 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, ношение маски в больнице является «необходимостью», настаивает Франсис Беренбаум, заведующий отделением ревматологии в больнице Сен-Антуан в Париже, в то время как в больницах Франции отменили масочный режим.