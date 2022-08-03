Якутск, 3 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Якутии проводятся масштабные отключения электроэнергии. «Якутскэнерго» ведёт плановые работы, связанные со строительством новой подстанции «Марха», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе компании.

Электричество

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Отключения электричества будут кратковременными. Электроснабжение будет пропадать в Якутска, посёлках Маган, Жатай, Кангалассы, микрорайоне Марха, сёлах Тулагино, Сырдах, Кильдямцы и Капитоновка.

«Просим якутян с пониманием отнестись к кратковременным ограничениям подачи электроэнергии, они необходимы для организации схемы электроснабжения при строительстве новых воздушных линий 110 кВ, которые в дальнейшем повысят надежность электроснабжения жителей города», — призвал начальник Центрального РЭС Алексей Березовский.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное отключение электроснабжения произошло в Якутии 4 июля. Из-за урагана упали опоры ЛЭП, аварии были на линиях «Борогонцы-1», «Борогонцы-2», «Сельхозхимия», «Маягас» и подстанции «Борогонцы».