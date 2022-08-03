Ижевск, 3 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сотрудникам автозавода в Ижевске, который выпускает модель Lada Vesta, компания «АвтоВАЗ» предложила уволиться по собственному желанию с выплатой пяти окладов, дополнительной материальной поддержкой и помощью в дальнейшем трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Lada.ru АвтоВАЗ

Те, кто уволится добровольно, будут трудоустроены на другие предприятия Ижевска, получат выплату в размере 5-7 средних окладов или 12 МРОТ (минимальный размер оплаты труда), сообщает Интерфакс.

Семь окладов выплатят сотрудникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию. Отпуск по уходу за ребенком компания готова продлить до конца 2023 года или до достижения ребенком четырехлетнего возраста.

Также АвтоВАЗ готов профинансировать переобучение увольняющихся сотрудников. По данным компании, штат ижевской площадки составляет около 3,2 тыс. человек.

Массовых сокращений на производственной площадке в Ижевске не планируется, дополнительные выплаты при увольнении входят в комплекс мер для «поддержки с целью обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия в связи с продолжающимся кризисом в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства».

ИА REGNUM напоминает, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент группы «АвтоВАЗ» Максим Соколов обсуждали работу Ижевского автозавода в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума в середине июня текущего года. Соколов поблагодарил власти республики за поддержку производства. Главной задачей он назвал возвращение предприятия к ритмичному графику работы.

Бречалов неоднократно заявлял, что республика предпринимает все возможные меры для сохранения занятости сотрудников предприятия. Ранее сообщалось, что в режиме простоя автозавод в Ижевске будет функционировать до конца августа.

Также сообщалось, что в августе–сентябре будет принято решение руководством АвтоВАЗа по вариантам загрузки мощностей завода в Ижевске, но закрывать его не планируется.