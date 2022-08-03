Берлин, 3 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В июне 2022 года экспорт Германии вырос больше, чем ожидалось, что частично отражает влияние растущих цен и, возможно, служит признаком ослабления сбоев в цепочках поставок, сообщает Financial Times.

Экспорт

По опубликованным данным национального статистического управления Германии, экспорт страны вырос на 4,5% за июнь. Импорт вырос меньше, чем ожидалось, — 0,2%, что вызвано снижением импорта из Китая на 3,9%.

Данные показали увеличение экспорта с большинством торговых партнеров Германии, включая Россию. В июне рост составил 14,5%.

Экспорт в страны ЕС вырос на 3,9%, экспорт в США — на 6,2%, а стоимость немецких товаров, отправленных в Китай, увеличилась на 2,4%.

Данные цифры не скорректированы с учетом инфляции и могут отражать тот факт, что многие страны тратят больше средств для поддержания объема ввозимых товаров.

Однако они также могут свидетельствовать о некотором ослаблении сбоев в цепочках поставок, которые сдерживали производство в 2021 году.

Главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics Клаус Вистесен считает, что, хотя один месяц не формирует тенденцию, данные по торговле Германии — это «знак надежды для экономики в море бед».