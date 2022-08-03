Москва, 3 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Московское предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов, сообщается на портале мэра столицы.

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Цех по переработке промышленных отходов принимает бракованную упаковку, стретч-пленку, картон, пробки от производителей молочной продукции. Сейчас перерабатывается около 2 тысяч тонн отходов. В будущем планируется увеличить объемы переработки до 100 тонн в месяц.

Полученные после переработки целлюлоза и вторичный полиэтилен будет направляться снова на реализацию. Также в цехе планируют установить оборудование для изготовления подстаканников и яичных решеток из целлюлозы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году объём переработки отходов в России должен достичь 50%.

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