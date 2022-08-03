Тайбэй, 3 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Тайвань могут заключить торговое соглашение. Причём это может произойти уже в обозримом будущем. Об этом 3 августа на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Выразив энтузиазм по поводу укрепления отношений с Тайбэем, Пелоси добавила, что обе стороны обсудили три важные части двусторонних отношений — безопасность, управление и экономику.

«Что касается экономики, мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено в ближайшее время», — указала спикер палаты представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на решительные протесты со стороны Китая, спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси прибыла 2 августа с визитом на Тайвань. 3 августа в парламенте Тайваня она провела встречи с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и представителями различных партий. Также она пообщалась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

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На встрече с Пелоси Инвэнь заявила, что Тайвань будет укреплять партнёрство с США в различных сферах, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.