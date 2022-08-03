Сеул, , 10:54 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын призвал экспертов установить тесные каналы связи с правительством и гражданскими организациями Китая для стимулирования торговли и инвестиций, сообщает Yonhap News.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление представитель Южной Кореи сделал 3 августа в ходе южнокорейско-китайского консультативного совещания по торговой стратегии.

«Очень важно создать среду, в которой южнокорейские и китайские компании смогут продолжать осуществлять торговую и инвестиционную деятельность в условиях растущей внешней неопределенности, — заявил министр. — Для этой цели торговым органом двух стран необходимо установить тесные каналы связи с участием гражданских и государственных структур. А также максимально эффективно использовать двустороннее соглашение о свободной торговле».

Отметим, что Китая является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи. В 2021 году товарооборот между странами составил $301,5 млрд, что на 24,8% больше, чем в 2020 году.