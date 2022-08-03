Бухарест, , 10:51 — REGNUM В ближайшее время правительство Румынии пересмотрит основные действующие тарифы на электроэнергию в стране. Об этом 3 августа со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Чукэ, Национальное агентство по регулированию в сфере энергетики (НАРЭ) в течение ближайших двух недель пересмотрит суммы в платежных документах, выданных бытовым потребителям за последние два месяца.

«Мы зафиксировали несанкционированное подорожание соответствующих услуг, эта ошибка будет исправлена», — отметил, в частности, он.

Напомним, ранее в Румынии сообщалось о двойном повышении цены на электроэнергию. На данные момент более половины населения страны не может оплачивать соответствующие услуги ЖКХ.