Донецк, , 10:50 — REGNUM Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что новый обстрел Гольмовского со стороны вооружённых украинских формирований был произведён в 10:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что жителям Луганской Народной Республике (ЛНР), которые пережили боевые действия на своих территориях, «нужна поддержка, в том числе и моральная «.