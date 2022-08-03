Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Шоураннеры сериала «Очень странные дела» братья Даффер объявили о начале работы над сценарием для пятого сезона. Соответствующий пост был опубликован на странице команды сценаристов «Очень странных дел» в Twitter 2 августа.

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) Цитата из т/с «Очень странные дела»

Ожидается, что съёмки проекта начнутся в 2023 году, а премьера самого шоу состоится в 2024-м. Также известно, что предстоящий сезон станет последним в истории проекта.

Напомним, четвёртый сезон «Очень странных дел» поставил рекорд на Netflix. Сериал набрал 930 млн просмотров за 28 дней, став самым просматриваемым шоу среди англоязычных проектов сервиса.

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