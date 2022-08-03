Пекин, 3 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Китай обязательно ответит на визит американской делегации на Тайвань, заявили 3 августа в министерстве иностранных дел КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В МИД проинформировали, что Китай обязательно примет решительные меры в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, где провела встречу с главой администрации острова Цай Инвэнь. Поездка вызвала возмущенную реакцию Пекина, где сочли событие нарушением принципа «одного Китая».