Железногорск, Красноярский край, 3 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края поставила на контроль расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девочки в Железногорске. На место выезжал прокурор города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По данным следствия, вечером 30 июля подросток ушла из дома с подругами на празднование дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении, и на следующий день не вернулась домой. В связи с этим её бабушка обратилась в полицию.

«В результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска. Прокуратурой устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры также дадут оценку работе органов профилактики.