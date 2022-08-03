Уфа, , 10:48 — REGNUM Бурильщик погиб при выполнении работ на скважине в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Бурильщики Цитата из к/ф «Луизианская история». реж Роберт Дж. Флаэрти. 1948. США

Сообщается, что несчастный случай произошел 2 августа в Кушнаренковском районе при выполнении работ на скважине ООО «Башнефть-Добыча».

"Во время спуска на приёмные мостки труба высвободилась из грузозахватного приспособления и упала на рабочую площадку, тяжело травмировав бурильщика КРС», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что прибывшие на место медики не смогли спасти 39-летнего работника ООО «Ойл-Сервис».

Сообщается, что сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройплощадке.