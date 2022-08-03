Нур-Султан, , 10:46 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана разрабатывает проект закона, по которому дизельное топливо в стране будут продавать иностранцам дороже, чем местным жителям. Об этом 3 августа сообщил в ходе пресс-конференции глава ведомства Болат Акчулаков.

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«Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объёмов потребления и от видов транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами», — сказал министр.

Акчулаков заявил, что низкие цены на топливо в Казахстане привели к тому, что каждый месяц растёт его потребление на 120 тыс. тонн. Введение более высоких цен должно не допустить дефицита в стране.

Стоит отметить, по данным пограничной службы Казахстана, в республику каждый день въезжает около 4,5 тыс. единиц грузового транспорта, из которого 70% относятся к другим странам. Ранее в стране уже ввели повышенные цены на приграничных заправках.