Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал аниме о брате и сестре, попавших в другое измерение, где чтобы остаться в живых нужно побеждать в играх, опасным для просмотра несовершеннолетними и запретил его в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 3 августа в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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С очередным иском запретить аниме в суд обратился районный прокурор города. Он указал, что в аниме, опубликованном без ограничений на одном из сайтов содержатся материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних «мотивации к деструктивному противоправному поведению».

«Материал мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания», — указали в суде отметив, что психологические особенности подростков могут способствовать тому, что данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера.

Суд признал аниме информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суды Петербурге уже не первый год рассматривают обращения прокуратуры, которая всерьез занялась защитой детской психики от просмотра сомнительного контента. Так, ранее суды уже запрещали к показу на территории России ряда японских анимационных сериалов, нескольких десятков фильмов не только зарубежного, но и отечественного производства, а также музыкальных клипов и песен популярных и не очень исполнителей.

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