Москва, 3 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Шумиха вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань послужила информационным выходом из тупика, в котором Вашингтон оказался из-за Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, президент Украины Владимир Зеленский уже вызывает только отторжение, информацией о нём пресытились. Кроме того, визит Пелоси отвлекает внимание американцев от проблем в их стране — роста цен, инфляции и рецессии.

«Есть ещё один вектор — это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из неё», — сказала Захарова.

Из-за тупика потребовалось сменить информационную парадигму, «что Пелоси и отработала», добавила она.

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