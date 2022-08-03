Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Компания Liberty Tax Service подала в суд на телеканал AMC и компанию Sony Pictures Television из-за сериала «Лучше звоните Солу». Об этом 3 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США Боб Оденкёрк

Отмечается, что исковое заявление было подано в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истец, в частности, обвинил ответчика в том, что в первом и втором эпизодах шестого сезона «Лучше звоните Солу» авторы позволили себе «оскорбительную ложь» в отношении компании. Причиной иска стали сцены, в которых рассказывается, чем на протяжении некоторого времени занимались персонажи Крэйг и Бетси Кеттлман (роли исполняют Джереми Шамос и Джули Энн Эмери).

По ходу сюжета выясняется, что Кеттлманы открыли компанию Sweet Liberty Tax Services, которая предлагает клиентам услуги, связанные с незаконными схемами ухода от налогов. Истцы обратили внимание, что в эпизодах шоу авторы сериала использовали товарные знаки и символику, которые очень похожи на те, что использует реальная Liberty Tax. Они заявили, что это «привело, приводит и будет приводить» к репутационным издержкам.

Напомним, шестой сезон «Лучше звоните Солу» станет для сериала последним. Он был разделён на две части, премьера второй состоялась на AMC 11 июля 2022 года, финальный эпизод шоу выйдет в эфир 15 августа 2022-го. Главную роль в сериале исполняет Боб Оденкерк.