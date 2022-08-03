Малосердобинский район, Пензенская область, 3 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. По факту массовой гибели пчел на территории села Липовка Малосердобинского района Пензенской области прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчеловод (мед, пасека)

По предварительным данным, вечером 1 августа на полях, расположенных на территории Липовского сельсовета, селькохозпредприятия произвели химическую обработку посевов зерновых культур, что стало причиной массовой гибели пчел.

В связи с происшествием шесть человек, которые реализуют на территории региона мед, написали коллективную жалобу.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце июля пчеловоды Татарии пожаловались на массовую гибель пчел после химической обработки полей.

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