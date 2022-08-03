Москва, 3 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом России пресекли попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом 3 августа сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По ее словам, против 46-летнего уроженца города Москвы и 47-летнего уроженца города Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)», — сказала она

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова (СРЗП) виновным по делу о крупнейшей взятке в 3,25 млрд рублей.

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