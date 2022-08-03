Ярославль, 3 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Ярославле машина сбила пешехода, переходящего дорогу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Место ДТП

«02 августа около 21.50 в Ярославле на ул. Городской Вал у дома 3 произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина 1999 г. р., управляя автомашиной «Лада Гранта», произвел наезд на пешехода, мужчину 1978 г. р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в полиции.

Сейчас пострадавший госпитализирован. Как рассказали корреспондентуИА REGNUM очевидцы, мужчина получил серьёзные травмы, после столкновения он пролетел около 5 метров.