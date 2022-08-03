Красноярск, , 10:41 — REGNUM В Красноярском крае за минувшую неделю число заболевших COVID-19 выросло в 2,5 раза. Об этом написал в своём телеграмм-канале главный санврач региона Дмитрий Горяев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом у всех носителей выявлен штамм «Омикрон», ни одного подварианта BA.2.75 («Кентавр») не обнаружено. 60% случаев приходится на очень заразный субвариант «Омикрона» ВА.5.

«Однако заболевание, вызванное этим подвариантом, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта», и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев, что и наблюдается в нашем регионе», — отметил санитарный врач.

В связи с этим, по словам Горяева, введения каких-либо дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости не требуется.