Вашингтон, 3 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Американский актёр Джейк Джилленхол примет участие в съёмках современной версии боевика «Дом у дороги». Об этом 2 августа сообщил портал Collider.

Скриншот с YouTube Джейк Джилленхол

По данным источника, в предстоящей ленте Джилленхол сыграет роль бывшего бойца UFC, работающего охранником в придорожном кафе на островах Флорида-Кис (США), однако впоследствии узнающем, что «не всё то, чем кажется, в этом тропическом раю». Режиссёром картины выступит Даг Лайман («Мистер и миссис Смит»), а съёмки начнутся в августе 2022 года.

Напомним, оригинальная версия «Дома у дороги» вышла в 1989 году. Главную роль в том фильме исполнил Патрик Суэйзи.