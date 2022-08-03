Севастополь, 3 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Наращивать темпы строительства на объектах на Мысе Хрустальном в Севастополе поручил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе своей поездки в город-герой 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Хуснуллин в сопровождении губернатора Михаила Развожаева осмотрел ключевые строящиеся объекты — художественный музей, территорию строительства театра оперы и балета, хореографической Академии, также обсуждались вопросы реализации комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Севастополя и строительство очистных сооружений КОС «Южные».

Вице-премьер правительства России обратил внимание руководства города, что основным вопросом в части водообеспечения остаётся борьба с потерями в сетях.

«Ключевой вопрос — это борьба с потерями в сетях. Необходимо конкретно заниматься учетом и минимизацией таких потерь. Немаловажно и развитие системы очистных, что позволит обеспечить как можно большее количество людей чистой питьевой водой», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как доложил севастопольский губернатор, в 2022 году запланировано проведение ещё шести мероприятий по капремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 9,6 км, планируется сократить потери в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки. В 2021 году капитально отремонтировали 24,06 км сетей. Что касается КОС «Южные», то завершение строительно-монтажных работ на этом важном для Севастополя объекте планируется до 31 декабря 2024 года.

Отдельно обсуждался ход работ на культурных объектах на Мысе Хрустальном.

«Завершение строительно-монтажных работ по культурно-образовательному кластеру в Севастополе намечено на декабрь 2023 года. Сейчас стоит задача решить вопрос по согласованию окончательной сметы в связи с заменой части импортных стройматериалов на отечественные и необходимо будет наращивать темпы строительства» — сказал Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марат Хуснуллин посетил в Сочи, обсуждался, в частности, вопрос развития дорожной сети города и сокращения заторов.