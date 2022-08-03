Хуснуллин проконтролировал строительство культурного кластера в Севастополе
Севастополь, 3 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Наращивать темпы строительства на объектах на Мысе Хрустальном в Севастополе поручил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе своей поездки в город-герой 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Хуснуллин в сопровождении губернатора Михаила Развожаева осмотрел ключевые строящиеся объекты — художественный музей, территорию строительства театра оперы и балета, хореографической Академии, также обсуждались вопросы реализации комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Севастополя и строительство очистных сооружений КОС «Южные».
Вице-премьер правительства России обратил внимание руководства города, что основным вопросом в части водообеспечения остаётся борьба с потерями в сетях.
Как доложил севастопольский губернатор, в 2022 году запланировано проведение ещё шести мероприятий по капремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 9,6 км, планируется сократить потери в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки. В 2021 году капитально отремонтировали 24,06 км сетей. Что касается КОС «Южные», то завершение строительно-монтажных работ на этом важном для Севастополя объекте планируется до 31 декабря 2024 года.
Отдельно обсуждался ход работ на культурных объектах на Мысе Хрустальном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марат Хуснуллин посетил в Сочи, обсуждался, в частности, вопрос развития дорожной сети города и сокращения заторов.