Кемерово, , 10:44 — REGNUM В Кемеровскую область на работу приехали студенты из 15 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Так, 201 человек задействованы на строительстве социально значимых объектов в Кемерове, 41 человек помогает врачам Новокузнецкой горбольницы №1. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Спевка «бойцов» студотрядов в Кемерово Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

«Эти ребята для региона — реальная помощь на наиболее важных направлениях, — сказал Цивилёв. — На стройках сейчас самая горячая пора, за короткий тёплый сезон нужно успеть сделать значительный объем и бойцы студенческих отрядов в этом вопросе — наши главные помощники. Так же и в медицинских учреждениях — пока большинство медицинских работников в летних отпусках, помощь студентов-медиков очень кстати».

Кроме того, для студентов организована культурно-познавательная программа.