Оренбург, , 10:40 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководителя следственного управления по Оренбургской области Вячеслава Зудермана о ходе расследования убийства 25-летней женщины, работавшей врачом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Ход расследования дела находится в центральном аппарате на контроле. Все обстоятельства совершения преступления выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка была убита в подъезде дома. Она шла к пациенту.

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