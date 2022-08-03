Оренбург, 3 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада от руководителя следственного управления по Оренбургской области Вячеслава Зудермана о ходе расследования убийства 25-летней женщины, работавшей врачом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Ход расследования дела находится в центральном аппарате на контроле. Все обстоятельства совершения преступления выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка была убита в подъезде дома. Она шла к пациенту.