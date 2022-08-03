Салехард, , 10:40 — REGNUM На Ямале продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии региона.

Лесной пожар Https://78.mchs.gov.ru

Утром 3 августа в ЯНАО зарегистрировали пять действующих природных пожаров на общей площади 295,6 га. Днём ранее площадь, пройденная огнём, составляла 221 га.

«На тушении задействовано 144 человека с лесопожарным снаряжением», — отмечают в ведомстве.

Всего за время пожароопасного сезона, который стартовал на Ямале с 10 мая, в регионе произошло 311 природных пожаров общей площадью более 7,8 тыс. га, в том числе 255 пожаров в лесах площадью свыше 6,7 тыс. га. За аналогичный период 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 56 пожаров на площади 536 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в в соседней Югре тоже увеличивается площадь лесных пожаров, возвращён режим ЧС.

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