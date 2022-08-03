Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM Шахтинский городской суд (Ростовская область) вынес приговор исполняющему обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения» Сергею Бреусу, признанному виновным в налоговом преступлении. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что с 18 июля по 30 сентября 2019 года, являясь врио руководителя организации, он сокрыл от налоговой службы почти 25 млн рублей. При этом Сергей Бреус знал, что у организации уже есть недоимка по налогам, превышающая 9 млн рублей. Свою вину подсудимый признал не в полном объёме.

Суд назначил Бреусу два года колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

ИА REGNUM отмечает, что в апреле 2022 года Сергею Бреусу вновь было доверено исполнять обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».

Читайте ранее в этом сюжете: Водоснабжением Ростовской области займётся новый руководитель