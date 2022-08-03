Киев, 3 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Правительство Украины принял решение назначить Ярослава Янушевича на должность «главы» Херсонской области, сообщают 3 августа украинское агентство УНИАН.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Готовность к должности

По информации СМИ, Янушевич назначен главой госадминистрации подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом таких территорий в регионе нет, область полностью освобождена.

Отметим, что Киев регулярно проводит ротации на этой должности. До 9 июля регион «возглавлял» Геннадий Лагута, далее несуществующие обязанности были возложены на Дмитрия Бутрия. Теперь «руководителем» стал Янушевич.