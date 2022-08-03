Тайбэй, , 10:38 — REGNUM Вечером 2 августа Тайвань с радостью приветствовал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Спасибо, спикер Пелоси», — гласило световое табло на небоскребе в Тайбэе, сообщает Financial Times.

Солдаты НОАК Официальное интернет-представительство президента России

Но уже через полчаса после прибытия высокопоставленной гостьи вооруженные силы Китая прислали отрезвляющий ответ: Народно-освободительная армия (НОАК) начнет военную операцию к северу, юго-западу и юго-востоку от острова. С 4 августа будут проводиться учения по стрельбе с дальнего расстояния и боевыми патронами в шести точках вокруг Тайваня. Власти Китая предупредили о недопустимости захода морских и воздушных судов в эти районы.

Объявленные учения могут быть равносильны блокаде страны, в значительной мере зависящей от экспорта и импорта. «Мы рассматривали такой сценарий: как только наша гостья уедет, они собираются нас наказать», — сказал высокопоставленный представитель правительства Тайваня.

Тем не менее эксперты по безопасности утверждают, что не надо путать демонстрацию силы Китаем с военным вторжением.

«Пекин просчитывает, какие военные маневры он может предпринять, чтобы выразить свое максимальное недовольство и в то же время сохранить возможность для Китая контролировать динамику эскалации, — говорит эксперт по НОАК аналитического центра Международного института стратегических исследований Мейя Ноуэнс. — Я не вижу связи со сценарием вторжения — я думаю, что Пекин все еще пытается избежать открытого конфликта».

Эксперты считают, что решение Пекина о военных учениях после отбытия Пелоси снижает опасность столкновения с американскими войсками.

«Это, безусловно, окажет сильный психологический эффект», — считает эксперт по НОАК в Совете по стратегическим и военным исследованиям в Тайбэе Су Енчи.

Если НОАК удастся блокировать жизненно важные морские и воздушные пути Тайваня на три полных дня в конце этой недели, то, по мнению аналитиков, это может придать Китаю уверенности для будущего применения подобных мер.

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