Москва, 3 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Пвице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений по итогам правкомиссии по Байкалу. Отдельный блок касается организации туризма, сообщается 3 августа в телеграм-канале Абрамченко.

Байкал

Речь идет о разработке «дорожной карты» по развитию экотуризма на Байкале с учетом минимизации вреда для окружающей среды.

Также необходимо обеспечить проведение научных исследований туристической деятельности на окружающую среду Байкала и установить правовой статус «туристических экологических троп».

Кроме того, Абрамченко поручила проработать развитие круизного туризма с учетом решения вопросов строительства причалов, пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации ТКО, утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации.

Отдельно обозначена пропаботка создания отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».

«Байкал ежегодно посещают 1 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов увеличится вдвое. Напоминаю: мы должны принять все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при реализации возрастающего туристического потенциала», — подчеркнула Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Абрамченко 29 июля в своем телеграм-канале сообщила подробности встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Речь шла о программе социально-экономического развития города Байкальска до 2040 года, которую она поддерживает.

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