Ижевск, 3 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 867 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 168 355 случаев заражения коронавирусом, из них 56 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса девять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки скончался один человек, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы десять человек, накануне в больницу попал один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1015 человек, 49 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 17 человек.